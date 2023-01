Combinata nordica, Seefeld 2023: Lampard vince gara-2, Buzzi 26esimo

Johannes Lamparter vince la seconda gara del Triple di Seefeld, valido per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2022/2023. L’austriaco, dopo aver vinto la frazione di salto, ha la meglio anche in quella di fondo chiusa con il tempo di 25:19.2 davanti ai tedeschi Vinzenz Geiger, secondo con un ritardo di +20.3, e Julian Schmid, terzo con un ritardo di +22.7. In casa Italia il migliore è stato Raffaele Buzzi, 26esimo a +1:57.5 dalla vetta, mentre Samuel Costa è 28esimo a +2:28.9. Più indietro Alessandro Pittin e Domenico Mariotti, in 32esima e 48ma posizione.