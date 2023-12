Combinata nordica, Coppa del Mondo femminile: Hansen vince di nuovo

Gyda Westvold Hansen vince ancora nella Coppa del Mondo femminile di combinata nordica. La norvegese conquista così il diciannovesimo successo in ventuno gare. La Hansen ha fatto registrare un tempo di 15’02”9, che le ha garantito un vantaggio di 46”7 sulla seconda classificata Ida Marie Hagen. A salire sul terzo gradino è Mari Leinan Lund, che completa un podio tutto giapponese. Per quanto riguarda le azzurre, Daniela Dejori ha tagliato il traguardo in quattordicesima posizione, con Veronica Gianmoena alle sue spalle. La Coppa del Mondo tornerà tra il 14 e il 16 dicembre a Ramsau.