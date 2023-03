Combinata nordica, CdM 2022/2023: Westvold Hansen domina a Oslo, Sieff terza e in lizza per il podio

Gyda Westvold Hansen si conferma dominatrice assoluta della combinata nordica e si porta al comando anche nella tappa casalinga di Coppa del Mondo 2022/2023. Sul trampolino di Oslo Holmenkollen, la norvegese stacca le sue avversarie di ben 9 metri, mettendo in ghiaccio la vittoria in vista della 5km di fondo in programma sabato 11 marzo. Al secondo posto c’è la giapponese Anju Nakamura a 1’01”, mentre al terzo figura l’azzurra Annika Sieff a 1’14” dopo un bel salto da 94 metri.