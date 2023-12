“E’ stato un inizio di stagione veramente bellissimo, non me lo aspettavo. Siamo delle ragazze che da anni stanno facendo tanto per il nostro sport, sono orgogliosa di essere parte di questo movimento che è forte da tanti anni”. Così Federica Brignone, sciatrice italiana campionessa mondiale in combinata, parla dal palco dei Collari d’Oro al Coni.