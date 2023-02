Cluj-Lazio 0-0, Luis Alberto: “Ci siamo qualificati con una prova seria”

“Era importante giocare come abbiamo fatto, con un’intensità importante. Avremmo meritato la vittoria, sicuramente non siamo stati fortunati. Comunque l’importante è aver centrato la qualificazione con una prova seria”. Lo ha detto il centrocampista della Lazio Luis Alberto dopo il pareggio contro il Cluj e la qualificazione agli ottavi di Conference League. “Ci sono ovviamente delle cose da migliorare, siamo stati bravi a metterci cattiveria. Ho sfiorato anche il gol di testa, avevo già pronta l’esultanza”, ha concluso lo spagnolo come si legge sul sito ufficiale del club biancoceleste.