CIO, eletti 8 nuovi membri: c’è anche il premio Oscar Michelle Yeoh

Sono otto i nuovi membri del CIO eletti quest’oggi dopo la sessione riunitasi a Mumbai, in India. Quattro donne e quattro uomini che portano la percentuale femminile tra i membri al 41%, in linea con l’ambizione di dare l’esempio e aumentare la rappresentanza femminile nelle strutture di governance. A seguito di una votazione, la Sessione ha eletto la signora Yael Arad, ex judoka, di Israele come membro. Con lei anche Balázs Fürjes, esperto amministratore sportivo ungherese. Ci sono anche l’olimpionica ed ex deputata del Perù, Cecilia Roxana Tait Villacorta; il signor Michael Mronz dalla Germania e la signora Michelle Yeoh della Malesia. Quest’ultima, La produttrice/attrice e premio oscar come miglior attrice per il film ‘Everything Everywhere All at Once’, è un’attivista impegnata nella sicurezza stradale, un’ambasciatrice di buona volontà del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e una sostenitrice degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Sono stati eletti anche due candidati, una donna e un uomo, in base alle loro funzioni all’interno di una Federazione Internazionale (IF): la signora Petra Sörling dalla Svezia, presidente della Federazione Internazionale di Tennistavolo (ITTF), e il signor Jae-youl Kim dalla Repubblica della Corea, presidente dell’International Skating Union (ISU). Nel frattempo, il tunisino Mehrez Boussayene è stato eletto membro in qualità di presidente del Comité National Olympique Tunisien.Queste elezioni portano il numero totale dei membri del Cio a 107.