CIO, Bach: “L’autonomia delle Federazioni è in pericolo, dobbiamo difendere il potere dello sport”

“Oggi milioni di persone desiderano una forza unificante che ci unisca in un mondo così conflittuale. Il nostro ruolo è chiaro: unire e non approfondire le divisioni. Pertanto, abbiamo un’importante responsabilità: difendere insieme il potere dello sport e essere all’altezza della nostra missione condivisa di rendere il mondo un posto migliore attraverso lo sport”. Sono le parole proferite da Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ai partecipanti al Forum delle Federazioni Internazionali (IF) in corso a Losanna. “L’autonomia delle Federazioni è in pericolo, c’è chi pensa di poter decidere quali atleti possano competere e dove debbano svolgersi le competizioni. Altri ancora vogliono organizzare i propri eventi sportivi politici e questo significherebbe un’acquisizione da parte del governo dello sport internazionale. Se riuscissero in questo, il vostro ruolo e quello del Movimento Olimpico diventerebbero obsoleti”, aggiunge.

Bach ha colto l’occasione anche per rispondere a chi chiedeva delucidazioi sulla sospensione del comitato olimpico russo. “È stata necessaria perché ha violato l’integrità territoriale del comitato dell’Ucraina includendo tra i suoi membri organizzazioni sportive delle regioni ucraine. Questa è una palese violazione della Carta Olimpica. Questa decisione non implica che le altre federazioni debbano sospendere automaticamente le affiliate russe”. Per Bach “i Giochi Olimpici di Parigi 2024 possono essere un simbolo di unità e pace. Se procediamo uniti, abbiamo tutte le ragioni per guardare al futuro dello sport con grande fiducia. La nostra unità è la nostra forza”.