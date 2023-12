Ciclismo su pista, quattro azzurri impegnati nei test a Montichiari

Proseguono i test condivisi da CONI e FCI presso il Velodromo di Montichiari. Tra ieri e oggi Francesco Lamon, Luca Giaimi, Matilde Vitillo e Federica Venturelli sono stati sottoposti ad alcune valutazioni del metabolismo muscolare. I test sono stati svolti sia sui rulli che in pista e hanno fatto in modo che potessero essere collezionati numerosi dati utili. Lamon ha dichiarato: “Sono giornate essenziali per noi. Abbiamo visto come stia diventando sempre più importante la cura maniacale del dettaglio. Per noi, quindi, è fondamentale avere a disposizione i migliori strumenti per cercare di migliorarci. Avendo vinto un’Olimpiade per meno di un decimo conosco bene quanto i piccoli dettagli possano fare la differenza. Da qui al prossimo agosto sarà essenziale trovare il limite massimo fino a cui spingersi e adottare tutte le migliorie necessarie per arrivare ad un altro risultato importante. Siamo supportati non al 100% ma al 200% grazie ad uno staff super competente, che molti ci invidiano e con cui stiamo lavorando molto bene. Il CONI e la Federazione ci stanno mettendo nelle migliori condizioni possibili. Poi starà a noi portare a frutto tutto il lavoro che stiamo portando avanti“. Sul 2024: “Quello che verrà sarà un anno fondamentale. Il mio compito e quello dei miei compagni sarà quello di sfruttare al meglio i Campionati Europei e le tappe di Coppa del Mondo per ritrovare l’affinità di gruppo e farci trovare al meglio ad agosto”.