Ciclismo, Giro Oman 2023: Jorgenson conquista il successo finale

Si è deciso per questioni di centimetri il Giro dell’Oman 2023. Nell’ultima tappa si impone il belga Mauri Vansevenant in volata su Matteo Jorgenson, ma quest’ultimo riesce a rimanere leader della classifica generale per un solo secondo. Il corridore statunitense della Movistar riesce quindi a difendere con successo la sua leadership e a conquistare la corsa dopo le cinque tappe andate in scena. Secondo è appuntato il belga della Soudal Quick-Step, mentre completa il podio il francese Geoffrey Bouchard.