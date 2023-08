Ciclismo, Bettiol: “Sognavo di vincere il Mondiale, ci riproverò”

Dopo il decimo posto arrivato ai Mondiali di Ciclismo, Alberto Bettiol ha parlato ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole: “Sono commosso perchè avevo un sogno questa mattina, eravamo convinti di poter fare un bel Mondiale e provare a vincere. Ho sofferto come tutti, mi sono dato una chance, era una cosa un po’ folle ma ci ho ceduto. Non finirò mai di ringraziare tutti, perchè essere in Nazionale è sempre un privilegio”.

E ancora: “Sono contento, non mi interessava il piazzamento ma puntavo soltanto a vincere. Se continuiamo così con questo gruppo fantastico prima o poi ce la faremo. Non volevo restare con quei big, volevo rendergli la vita difficile, ho creduto a questo Mondiale e ho provato a sorprenderli. Ho cercato di cogliere l’unica chance ma non ce l’ho fatta, sono molto stanco ma tutti i compagni sono stati eccezionali. Speravo di poter regalare anche a loro un sogno, ma ci riproveremo”.