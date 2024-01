Inter, Marotta: “Corsa alla pari tra noi e la Juventus, loro si vogliono sottovalutare”

“Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui, sappiamo che loro sono i campioni d’Italia in carica, avversaria di tutto rispetto e da temere”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell‘Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sportmediaset prima della finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli: “Gli azzurri non sono improvvisamente diventati dei brocchi, avranno avuto le loro difficoltà, si sa che riproporsi da vincitori è molto più difficile che vincere, hanno conseguito grandi risultati”.

Sulla corsa scudetto e l’asterisco in classifica: “E’ chiaro che sia una corsa alla pari tra noi e la Juventus, loro sono avvantaggiati dal fatto che pianificano la settimana meglio di noi, anche se partecipare alla Champions è stimolo e orgoglio, ma pianificare tutta la settimana significa ridurre gli infortuni”. E ancora: “E’ chiaro che loro si vogliono un po’ sottovalutare, dire che il loro obiettivo è il quarto posto è riduttivo, se si parla di Inter, Milan e Juventus l’obiettivo è sempre competere per vincere. I bianconeri sono favoriti come noi, c’è anche il Milan che sta recuperando”.