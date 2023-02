Chelsea, Koulibaly in tribuna contro il West Ham

Kalidou Koulibaly è sempre più ai margini della rosa del Chelsea. La sua ultima presenza da titolare risale al 12 gennaio contro il Fulham, mentre nelle ultime due partite è rimasto in panchina per 90′. Ora, per il match contro il West Ham di oggi, l’ex Napoli non risulta nemmeno nella lista dei panchinari. Solo tribuna, ma appartentemente con un motivo. Secondo il sito specializzato 100%Blues, Koulibaly avrebbe accusato sintomi influenzali.