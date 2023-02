Chelsea, Joao Felix contro i suoi ex tifosi: “All’Atletico non mi hanno mai fatto un coro”

L’attaccante del Chelsea, Joao Felix, ha concesso una interessante intervista ad Eleven Sport. Ecco le sue parole: “Sono stato tre anni e mezzo al Metropolitano e non mi hanno mai dedicato un coro, qui l’hanno fatto alla prima partita. Qui al Chelsea ho molta più libertà per mettere in pratica il mio calcio e per essere al mio miglior livello possibile e aiutare la squadra. Il nostro obiettivo è al 100% vincere la Champions League”.