Challenger San Marino 2023: Fognini, Weis e Pellegrino ai quarti di finale

Saranno tre i giocatori italiani nei quarti di finale della 30esima edizione degli “Internazionali di Tennis San Marino Open”, da quest’anno promossi a Challenger Atp 125 (montepremi 145.000 euro), sempre più nel vivo sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Nella giornata che ha visto il completamento del secondo turno il primo a meritarsi il pass per i quarti di finale è stato Alexander Weis, proveniente dalle qualificazioni, che dopo aver superato all’esordio Gianluca Mager ha sfruttato l’occasione ripetendosi ai danni del monegasco Valentin Vacherot, pure lui qualificato: il 26enne di Bolzano (n.305 Atp) si è imposto 6-4 3-6 7-6(3). Weis venerdì sarà chiamato a un altro derby tricolore con in palio l’accesso alla semifinale della parte alta del draw con Andrea Pellegrino (n.254). Nel secondo match sul Centrale il 26enne pugliese di Bisceglie ha posto fine alla bella corsa di Enrico Dalla Valle, pure lui passato attraverso le qualificazioni, per 6-4 1-6 6-1. In serata stacca il pass per i quarti anche Fabio Fognini, attualmente n.124 Atp e quarto favorito del tabellone, che ha la meglio sul 25enne torinese Edoardo Lavagno (n.232) per 6-3 7-5: prossimo ostacolo il 20enne mancino spagnolo Daniel Rincon. Il Next Gen di Madrid (n.264 Atp) ha dominato per 6-3 6-2 il belga Kimmer Coppejans, sesta testa di serie.