Challenger Karlsruhe 2023, Zeppieri sfortunato: domina il primo set della finale, poi si ritira per infortunio

Sfortuna incredibile per Giulio Zeppieri, a un passo dalla conquista del Challenger di Karlsruhe 2023 ma costretto al ritiro. Il tennista azzurro aveva vinto per 6-2 il primo set della finale contro Tabilo, ma proprio sul primo punto del secondo parziale ha messo male il piede ed è caduto rovinosamente al suolo. Giulio ha provato a stringere i denti e a proseguire, ma dopo appena un game (perso rapidamente) si è reso conto che non era in grado di farlo e si è avvicinato a rete per stringere la mano all’avversario. Di seguito il video dell’accaduto.

Karlsruhe Ch F: (tw // nasty fall) ZEPPIERI NOT THE FALL 😭😭 this caused an impromptu MTO to start the 2nd set, but glad Tabilo came around & checked on Zeppieri.

