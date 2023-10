Challenger Bergamo 2023, Passaro e Vavassori al secondo turno. Sale l’attesa per l’esordio di Fognini

Si è conclusa la seconda giornata del Trofeo Perrel – Faip, il torneo Challenger di categoria 75 in programma fino a domenica 5 novembre sul cemento indoor del Centro Sportivo Italcementi di Bergamo. Un grande appuntamento del circuito che ha incisi nel suo albo d’oro anche i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, rispettivamente vincitori dell’evento nel 2018 e nel 2019. In attesa dell’esordio di Fabio Fognini, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori per il tabellone principale e si prepara alla sfida di primo turno con il qualificato Matteo Martineau, sono tanti gli azzurri che hanno già dato battaglia per centrare l’accesso al secondo turno della diciassettesima edizione della rassegna lombarda.

Nella prima giornata di gare hanno salutato il torneo Samuel Vincent Ruggeri, fermato dalla quinta forza del seeding David Goffin con il punteggio di 6-4 7-6(4), e Matteo Gigante, che si è arreso allo slovacco, testa di serie numero 4, Alex Molcan per 6-2 6-2. Ad aprire il programma del martedì sul Campo Centrale è stato Francesco Passaro, che grazie ad una prestazione da incorniciare ha superato lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran con lo score di 7-6(3) 6-3 dopo un’ora e 30 minuti di gioco. Il numero 218 del ranking ATP ha messo a segno sette ace e vinto l’83% dei punti giocati con la prima in campo. Solidità e attenzione al servizio, dunque, per il tennista umbro, che è così tornato al successo dopo la sconfitta subita al primo turno del Challenger di Braga. Sarà Goffin il suo prossimo avversario.

È stato invece Andrea Vavassori ad aggiudicarsi il derby di primo turno con Stefano Travaglia, terminato in favore del piemontese per 6-4 6-2. Dopo aver faticato nel primo set a trovare la via del break, il numero 158 della classifica mondiale è riuscito ad imporsi senza troppi problemi nel secondo parziale per approdare al secondo turno, dove se la vedrà con la testa di serie numero 1 del tabellone Jack Draper, giustiziere al debutto di Francesco Maestrelli con un doppio 6-4. In una partita chiusa dal punto di vista del pronostico, il toscano può comunque dirsi soddisfatto della sua prova dove è stato un solo break a fare la differenza in entrambi i set.

Il torneo ha registrato in mattinata il forfait di Giulio Zeppieri, che per un problema alla spalla ha alzato bandiera bianca a pochi minuti dal match che lo avrebbe dovuto vedere opposto a Jelle Sels. Spiccano i successi di Brandon Nakashima, che ha sconfitto per 6-1 6-4 Mikhail Kukushkin, e della testa di serie numero 3 Liam Broady, che ha invece avuto la meglio nel derby con Arthur Fery per 6-3 7-6(4). Mercoledì sarà la volta anche del debutto Flavio Cobolli che, accreditato come seconda testa di serie, affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert.