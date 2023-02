Cecchinato-Bagnis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023

Marco Cecchinato affronterà Facundo Bagnis nel primo turno dell’Atp 250 di Cordoba 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio. Dopo il secondo turno a Pune e la prematura sconfitta nelle qualificazioni dell’Australian Open, il tennista palermitano riparte dalla sua amata terra rossa. L’obiettivo è ovviamente quello di conquistare più punti possibili e risalire la classifica, che al momento lo vede alla 93^ posizione. Cecchinato se la vedrà contro l’argentino Bagnis, che l’ha battuto in tutti e tre i precedenti. I bookmakers prevedono comunque un match equilibrato, come si evince dalle quote.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Cecchinato e Bagnis scenderanno in campo oggi, mercoledì 8 febbraio come 2°match a partire dalle 18:30 italiane e non prima delle 20:00. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.