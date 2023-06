Caso Robinho, media brasiliani pubblicano telefonate in cui parla dello stupro

Il caso Robinho continua. Il sito brasiliano UOL Esporte ha pubblicato oggi alcune registrazioni audio risalenti al 2014, quando la polizia italiana aveva cominciato a intercettare le telefonate dell’ex giocatore di Milan e Real Madrid dopo la denuncia per stupro presentata nel 2013. Le accuse hanno portato il brasiliano a una condanna di 9 anni di reclusione. Ecco degli estratti delle telefonate: “Non succederà niente. Era completamente ubriaca ed è passato più di un anno. Non sa nemmeno chi sono. Se la polizia mi chiama, dirò che non ho mai toccato quella donna”. Robinho iniziò a preoccuparsi successivamente dicendo “temo che sia incinta e temo finisca sulla stampa“.