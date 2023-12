Carragher su Guardiola: “Anche io avrei vinto il campionato in questo modo”

L’ex calciatore ed ora commentatore Jamie Carragher ha commentato le dichiarazioni del tecnico del Manchester City Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo si è detto certo di riuscire a vincere la Premier League anche quest’anno. “Penso che anch’io avrei vinto il campionato in questo modo. Solo che il Liverpool non apparteneva a uno stato-nazione e non ha spinto le regole così in fondo che la Premier League ha dovuto sanzionarlo ben 115 volte“. Il riferimento è rivolto alle 115 violazioni di cui il Manchester City è accusato dal campionato e per il quale vi è un processo in corso.