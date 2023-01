Carabao Cup 2023: tutto facile per il Manchester United, è 0-3 in casa del Nottingham Forest

Vittoria agevole e passaggio in finale quasi assicurato per il Manchester United nella semifinale d’andata Carabao Cup 2022/2023. I Red Devil escono vittoriosi per 0-2 dal match esterno contro il Nottingham Forest. Due le reti nel primo tempo, con Marcus Rashford che mette dentro un assist di Casemiro, e il nero arrivato Wout Weghorst che fa tutto da solo per lo 0-2. Nel finale, trova la rete che chiude i conti Bruno Fernandes, su assis di Anthony Elanga. Ritorno previsto per il prossimo 1 febbraio.