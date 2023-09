Carabao Cup 2023/2024: subito Brighton e Manchester City eliminate

Brutte notizie in casa Manchester City, con i ragazzi di Guardiola eliminati in Carabao Cup 2023/2024 dal Newcastle: 1-0 per i bianconeri, col gol di Alexander Isak. Citizens eliminati. Nelle altre gare di giornata 2-0 del Bournemouth sullo Stoke, con gol di Rothwell e Solanke. Vittoria in trasferta per l’Everton che si impone per 1-2 sul campo dell’Aston Villa. In rete Garner, Calvert-Lewin e Kamara. 0-1 con gol di Nelson in trasferta per l’Arsenal, che elimina il Brentford.

Con lo stesso risultato, ma a campo invertito, il Chelsea elimina il Brighton: 1-0 con gol di Jackson. Rimanendo a Londra, 2-1 casalingo del Fulham, che grazie ai gol di Vinicius e Iwobi elimina il Norwich, che aveva segnato con Sainz. Fatica il West Ham che, sul campo del Lincoln City, non va oltre lo 0-1, con rete di Soucek. In ultimo, vince il Liverpool 3-1 contro il Leicester. Aprono le marcature gli ospiti con McAteer. Ribaltano tutto nel secondo tempo Gakpo, Szoboszlai e Jota.