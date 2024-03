Capello su Tudor: “Ho apprezzato le sue prime dichiarazioni alla Lazio, ha le idee chiare”

Fabio Capello commenta per la Gazzetto dello Sport l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio, pronto per la prossima sfida contro la Juventus: “Devo dire la verità, con me non ha visto molto il campo. Però si è sempre comportato con grande correttezza. E da allenatore ho apprezzato molto le sue prime dichiarazioni alla Lazio: mi pare avere le idee chiare. Ho sentito che vorrebbe passare dalla difesa a quattro a quella a tre. È una cosa che richiede tempo, per questo lo stesso Tudor ha poi aggiunto che l’obiettivo immediato è fare risultato e poi verrà il resto”. Si comincia con i bianconeri: “Sarà una partita difficile e importante per entrambi i tecnici. Tudor deve iniziare bene, ma Massimiliano Allegri ha bisogno di fare punti, altrimenti mette a rischio la qualificazione in Champions. Dietro corrono eh. E se la Juve dovesse continuare a non fare risultato, proseguirebbe la discesa. Frenare in discesa le garantisco che è complicato”.