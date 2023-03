Calendario Atp 2024: le date di tutti i tornei mese per mese

Il calendario completo della nuova stagione Atp, per quanto concerne l’annata 2024. Tutto pronto per altri 11 mesi all’insegna del tennis, con i migliori giocatori del pianeta che si sfideranno in tutto il globo, dall’Australia agli Stati Uniti, passando per l’Europa e la Cina ma non solo. Occhi puntati ovviamente su Novak Djokovic, che con la vittoria dell’Australian Open ha ribadito di essere il numero uno, ma anche a Carlos Alcaraz, in ascesa da un paio d’anni a questa parte. Guai a dare per spacciato Rafa Nadal, mentre alte aspettative sono riposte in Medvedev, Zverev e Tsitsipas, senza dimenticare i millennials Auger-Aliassime e Rune. E gli italiani? Ovviamente anche loro si candidano ad occupare le posizioni di vertice del tennis mondiale. Jannik Sinner guida la spedizione, che vedrà protagonisti anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e tanti altri giovani in rampa di lancio. Sarà sicuramente un’altra stagione ricca di emozioni e sorprese; ecco tutti gli appuntamenti del calendario Atp 2024.

CALENDARIO ATP 2024

28 dicembre-7 gennaio —> United Cup

31 dicembre-7 gennaio —> Atp 250 in Australia con location da definire

1-7 gennaio —> Atp 250 Pune

8-14 gennaio —> Atp 250 Adelaide

8-14 gennaio —> Atp 250 Auckland

15-28 gennaio —> Australian Open

29 gennaio-4 febbraio —> Atp 250 Montpellier

29 gennaio-4 febbraio —> Davis Cup

5-11 febbraio —> Atp 250 Marsiglia

5-11 febbraio —> Atp 250 Cordoba

5-11 febbraio —> Atp 250 Dallas

12-18 febbraio —> Atp 500 Rotterdam

12-18 febbraio —> Atp 500 Buenos Aires

12-18 febbraio —> Atp 250 Delray Beach

19-25 febbraio —> Atp 500 Rio de Janeiro

19-25 febbraio —> Atp 250 Los Cabos

19-25 febbraio —> Atp 250 Doha

26 febbraio-4 marzo —> Atp 500 Acapulco

26 febbraio-4 marzo —> Atp 500 Dubai

26 febbraio-4 marzo —> Atp 250 Santiago

6-17 marzo —> Masters 1000 Indian Wells

20-31 marzo —> Masters 1000 Miami

1-7 aprile —> Atp 250 Houston

3-7 aprile —> Atp 250 Marrakech

3-7 aprile —> Atp 250 Estoril

7-14 aprile —> Masters 1000 Monte-Carlo

15-22 aprile —> Atp 500 Barcellona

15-22 aprile —> Atp 250 in Europa con location ancora da definire

15-22 aprile —> Atp 250 Monaco di Baviera

24 aprile-5 maggio —> Masters 1000 Madrid

8-19 maggio —> Masters 1000 Roma (Internazionali BNL d’Italia)

19-25 maggio —> Atp 250 Ginevra

19-25 maggio —> Atp 250 Lione

26 maggio-11 giugno —> Roland Garros

10-16 giugno —> Atp 250 ‘s-Hertogenbosch

10-16 giugno —> Atp 250 Stoccarda

17-23 giugno —> Atp 500 Halle

17-23 giugno —> Atp 500 Queen’s

23-30 giugno —> Atp 250 Maiorca

24-30 giugno —> Atp 250 Eastbourne

1-14 luglio —> Wimbledon

15-21 luglio —> Atp 250 Bastad

15-21 luglio —> Atp 250 Newport

15-21 luglio —> Atp 250 Gstaad

15-21 luglio —> Atp 500 Amburgo

22-28 luglio —> Atp 250 Umago

22-28 luglio —> Atp 250 Atlanta

22-28 luglio —> Atp 250 Kitzbuhel

27 luglio-4 agosto —> Giochi Olimpici di Parigi 2024

29 luglio-4 agosto —> Atp 500 Washington

5-11 agosto —> Masters 1000 Toronto

11-17 agosto —> Masters 1000 Cincinnati

18-24 agosto —> Atp 250 Winston-Salem

26 agosto-8 settembre —> Us Open

9-15 settembre —> Davis Cup Fase a Gironi

18-24 settembre —> Atp 250 Chengdu

18-24 settembre —> Atp 250 Zhuhai

20-22 settembre —> Laver Cup (Berlino)

26 settembre-1 ottobre —> Atp 500 Pechino

26 settembre-1 ottobre —> Atp 500 Tokyo

2-13 ottobre —> Masters 1000 Shanghai

14-20 ottobre —> Atp 250 Astana

14-20 ottobre —> Atp 250 Anversa

14-20 ottobre —> Atp 250 Mosca (sospeso)

21-27 ottobre —> Atp 500 Basilea

21-27 ottobre —> Atp 500 Vienna

28 ottobre-3 novembre —> Masters 1000 Parigi-Bercy

3-9 novembre —> Atp 250 Metz

3-9 novembre —> Atp 250 Stoccolma

data da confermare —> Next Gen Atp Finals

10-17 novembre —> Atp Finals (Torino)

data da confermare —> Davis Cup Finals