Calcio, la Spagna vince la Nations League femminile: Francia battuta 2-0

La nazionale spagnola di calcio vince la prima edizione della Nations League femminile. Le campionesse del mondo in carica hanno battuto 2-0 la Francia nella finale disputata a Siviglia davanti a 32.657 spettatori. Decisive le reti del pallone d’oro Aitana Bonmatì e di Mariona Caldentey. Le due squadre si sono presentate in campo con le stesse formazioni schierate in semifinale (rispettivamente contro Olanda e Germania) ed è stata la Spagna ad avere sempre in mano il controllo del gioco. Niente da fare per la selezione di Herve Renard, che ha come grande obiettivo l’oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024. Con due trofei in meno di un anno, però, sono le Furie Rosse ad avere lo status di favorite. La Spagna ha infatti messo in bacheca un altro titolo dopo quello mondiale conquistato in Australia lo scorso anno, quando il trionfo fu sovrastato dalle polemiche per il bacio non consensuale del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Manuel Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso.