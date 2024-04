Calcio femminile: Azzurre pronte a sfidare i Paesi Bassi, obiettivo Europei 2025

La Nazionale di calcio femminile è pronta a sfidare i Paesi Bassi. La partita, che si giocherà a Cosenza alle 18:15, sarà valida per la corsa agli Europei 2025. Il Ct Andrea Soncin parla in conferenza stampa: “Ci aspettiamo il grande calore che una piazza come questa può regalare alle ragazze, ce lo hanno già fatto vedere oggi e sono certo che il pubblico ci spingerà per tutti i 90 minuti; vogliamo riaccendere l’entusiasmo nei confronti di un movimento che è in assoluta crescita ed è quindi importante girare tutto il Paese, perché la Nazionale è di tutti. Sappiamo di avere una grossa responsabilità e non ci tiriamo indietro”. Sulle avversarie: “I Paesi Bassi sono una squadra forte e tecnica, noi dovremo valorizzare le nostre qualità e crederci fino alla fine”. Parla poi anche Manuela Giugliano: “Sono in un momento bellissimo della mia carriera, affronteremo questo impegno con serenità, come abbiamo nel cammino in Nations League. Sarà emozionante e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sono sempre felice ed entusiasta quando indosso questa maglia, che ti dà stimoli diversi a quelli che viviamo tutti i giorni. Siamo cresciute molto nell’ultimo periodo e domani, come ci chiede il mister, giocheremo con grande coraggio. Vogliamo portare a casa un grande risultato”.