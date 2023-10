Cagliari-Roma, infortunio al ginocchio per Paulo Dybala: esce quasi in lacrime e disperato

Tegola per la Roma e per Josè Mourinho. Nel corso del primo tempo del match contro il Cagliari, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Paulo Dybala ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro a causa di un trauma contusivo con un giocatore del Cagliari. L’argentino è rimasto a terra sconsolato, trattenendo a fatica le lacrime e nel momento in cui è uscito ha scosso ripetutamente la testa. Al suo posto è entrato Andrea Belotti. Nelle prossime ore se ne saprà di più.