Cagliari-Parma 3-2, Ranieri: “Ci sarà da lottare al ritorno”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 arrivata contro il Parma. Ecco le sue parole: “E’ il primo tempo, ora dobbiamo andare a Parma contro una grandissima squadra. Hanno giocatori notevoli con grande qualità. Pecchia può cambiare tutto il fronte d’attacco e trova sempre dei giocatori forti. Avrà l’imbarazzo della scelta per mettere i primi undici”.

E ancora: “Primo tempo? E’ andato tutto storto, non riuscivamo a prenderli perché sono molto bravi. Ci portavano a destra e sinistra e poi entravano, facevano quello che volevano. Sembravamo una squadra ombra dove non trovavamo il bandolo della matassa e noi non trovavamo le nostre giocate. Più di perdere non potevamo, questo ho detto nell’intervallo. Siamo riusciti a pareggiare e poi vincere, ma è solo la prima parte. Ci sarà da lottare e soffrire a Parma. Luvumbo? Ha grande qualità, gli dico sempre di calciare per fare gol, perché quello guardano tutti. Se non segni non giochi e non guadagni”.

Conclusione sulle sue ex squadre: “Roma? Cosa vi posso dire (ride ndr). Mi fido di Mourinho, uno che le finali le vince. Mi fido di lui perché la Roma ha un grande cuore. Leicester? Mi è dispiaciuto tantissimo per i tifosi, veramente d’oro. Poi è il calcio, si sale e si scende. Sampdoria? I tifosi blucerchiati sono unici. Mi dispiace averli vissuto poco per il Covid. Auguro loro il meglio e di ricominciare dalla B. Ma io conosco quel personaggio e a lui non gliene frega niente se va in ventisettesima serie. Ferrero? Non so, c’è un personaggio. Non voglio fare pubblicità a chi non merita. A prescindere dal lasciarsi bene o male”.