Bundesliga: lo Stoccarda pareggia in extremis contro l’Heidenheim, finisce 3-3

Nella giornata del 31 marzo vanno in scena diverse partite valide per la ventisettesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Tra Augsburg e Colonia finisce in parità per 1-1, con Maier che segna al 18′ e e Selke che poi porta gli ospiti al pareggio al minuto 33. Partita caotica quella tra Stoccarda e Heidenheim, che termina 3-3. Guirassy firma la prima rete per i padroni di casa al 41′. Raddoppia Stiller al 53′ poi l’autogol di Nubel vale l’1-2 al minuto 62. Sul finale, ecco che arriva la doppietta Kleindienst in due minuti, con la palla che entra in rete al minuto 84 e 85. Al 96′, Heidenheim resta in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Dovedan, mentre al 98′ ecco che Undav sigla il pareggio del 3-3. Infine, ancora parità tra Bochum e Darmstadt, finita 2-2. I padroni di casa trovano la doppietta con Hofmann al 29′ e 48′. Dall’altra parte, Skarke sigla il 2-1 al 62′ e Vilhelmsson pareggia al 76′.