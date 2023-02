Bundesliga 2022/2023: vincono Lipsia e Borussia Dortmund, tutti i risultati del pomeriggio

5 gare nel sabato di Bundesliga 2022/23 ed un computo totale di 12 gol. Partiamo dalla vittoria più ampia, quella casalinga del Werder Brema contro il Bochum. Padroni di casa che si impongono per 3-0, con le reti di Fullkrug, Schmidt e Ducksch. Altra vittoria casalinga è quella dell’Herta Berlino che, sempre in casa, fissa il risultato sul 2-0 contro l’Augsburg. Gol tutti nel secondo tempo di Richter e Lukebakio. Stesso risultato, ma a campi invertiti, nel match tra Colonia e Wolfsburg. Qui sono infatti gli ospiti ad andare in vantaggio di due reti, grazie al gol di Gerhardt e Arnold, quest’ultimo arrivato su rigore: 0-2 il risultato finale.

Vince ancora il Lipsia, in casa contro l’Eintracht Francoforte. A segno Werner e Forsberg nel primo tempo. Nel secondo prova a riaprila Sow ma non basta: finisce 2-1 per la squadra della Red Bull. In ultimo, vince al Borussia Dortmund, che passa di misura in casa dell’Hoffenheim. 0-1 firmato da Julian Brandt.