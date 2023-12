Bruciata l’auto della sorella di Gattuso: era già successo ad ottobre

La sorella di Rino Gattuso, ex campione del mondo e attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia, Ida Gattuso è la protagonista di un nuovo atto di intimidazione. La sua auto è stata bruciata nella notte di giovedì a Corigliano, in provincia di Cosenza. Alla donna era già successa una cosa simile lo scorso 17 ottobre e anche qualche anno fa. Secondo quanto riportato da Il Corriere, la vicenda sarebbe legata ad un’antipatia per la signora Gattuso, definita da alcune come ‘irascibile’.