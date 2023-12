Formazioni ufficiali Nottingham-Tottenham, Premier League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Nottingham-Tottenham, sfida valida per la diciassettesima giornata di Premier League 2023/2024. Momento di grande difficoltà per la squadra di casa, che staziona appena 5 punti sopra la zona retrocessione e, grazie al pareggio all’ultima contro i Wolves, ha interrotto una striscia di quattro ko di fila. In ripresa anche gli Spurs, che dopo un ottimo avvio di campionato erano crollati, tornando a brillare solo nell’ultima sfida casalinga, stravinta contro il Newcastle. Il fischio d’inizio al City Ground è fissato alle 21:00 di venerdì 15 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NOTTINGHAM-TOTTENHAM

NOTTINGHAM (3-5-2): Turner; Boly, Murillo, Niakhatè; N.Williams, Yates, Mangala, Kouyaté, Toffolo; Elanga, Gibbs-White. Allenatore: Cooper-

TOTTENHAM (4-3-2-1): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. Allenatore: Postecouglou.