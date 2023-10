Bronzetti-Kucova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Lucia Bronzetti affronterà Kristina Kucova al primo turno del Wta di Monastir 2023, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Dopo una proficua trasferta asiatica in cui la romagnola è riuscita ad aggiudicarsi un buon numero di parte, Lucia si presenta a Monastir come una delle prime favorite della contesa e al primo turno ha avuto in sorte una Kucova che negli ultimi anni ha faticato dal punto di vista fisico, con tanti infortunati e poche partite giocate. La slovacca non gioca da luglio e dal mese di marzo ha vinto un solo match. L’allieva di Piccari parte certamente con tutti i favori del pronostico.

Bronzetti e Kucova scenderanno in campo oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 11:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.