Brighton, De Zerbi: “Ansu Fati recupererà in tre mesi”

Ansu Fati non appare tra le file del Brighton dal 25 novembre, quando contro il Nottingham Forest era uscito infortunato. Il tecnico Roberto De Zerbi fa chiarezza sulle condizioni del giocatore spagnolo: “La notizia è che Ansu Fati penso abbia bisogno di tre mesi per recuperare dall’infortunio. È una brutta notizia per noi perché stava giocando meglio e stava comprendendo meglio l’idea di gioco. Mi dispiace per lui e per la squadra“.