Boxe, Mouhiidine si prepara per la finale Mondiale: “Voglio portare l’oro alla mia amata Italia”

“Voglio portare l’oro alla mia amata Italia anche se l’avversario sarà un grande atleta, argento olimpico, campione del mondo ed europeo”. Parla così Aziz Abbes Mouhiidine alla vigilia della finale mondiale contro Muslim Gadzhimagomedov in quel di Tashkent, Uzbekistan. Due anni fa il 24enne di avellino, nato da papà marocchino, si arrese nella finale dei 92 Kg e ora punta all’oro, che sarebbe il primo italiano a distanza di dieci anni da quello di Clement Russo ad Almaty 2013 (nei 91 kg). “Poter disputare la seconda finale mondiale consecutiva per me e’ importantissimo – ha detto Abbes Mouhiidine, portacolori delle Fiamme Oro -. Quando l’arbitro mi ha alzato la mano è stata un’emozione e la vittoria la dedico alla mia famiglia, a mio papà che non c’e’ più ma io voglio portare l’oro alla mia amata Italia. Diciamo che è un Mondiale motivante perché non c’è solo la medaglia d’oro ma anche un grande montepremi”.