Bonadio-Blancaneaux oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Riccardo Bonadio se la vedrà contro Geoffrey Blancaneaux nel secondo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Dopo aver superato all’esordio l’australiano Duckworth, Bonadio se la vedrà ora contro il beniamino di casa Blancaneaux. Quest’ultimo ha debuttato con una vittoria in due set ai danni di Ilkel e vuole fare un altro step verso il terzo main draw slam della sua carriera. Il match si preannuncia equilibrato, tanto che neppure i bookmakers si sbilanciano più di tanto. Leggermente favorito il francese, ma Bonadio ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sulla terra rossa di Forlì.

Bonadio e Blancaneaux scenderanno in campo oggi (martedì 23 maggio). I due giocatori sono pianificati come quinto incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 14. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Bonadio e Blancaneaux garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.