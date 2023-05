Chi è Gaia: età, canzoni, fidanzato e vita privata cantante inno finale Coppa Italia

In occasione di Fiorentina-Inter, finale della Coppa Italia 2022/2023, sarà Gaia Gozzi a cantare l’inno di Mameli, accompagnata dalla banda dell’Aeronautica Militare. Gaia è nata a Guastalla il 29 settembre 1997, ha 25 anni e ha conosciuto il successo per la prima volta grazie ad X Factor, quanto si classificò seconda nel 2016. La sua carriera, però, non spiccò il volo così come lei si aspettava e così, nel 2019, la ragazza emiliana ha partecipato e vinto Amici. Il suo singolo di quell’anno, ‘Chega’, fece il boom in classifica e in radio, certificato doppio disco di platino e appartenente all’album ‘Nuova Genesi’, disco d’oro come ‘Coco Chanel’, altro singolo presente in quel progetto discografico.

Nel 2021, Gaia può vantare la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Cuore amaro’, anch’esso disco d’oro. Gaia è stata anche inserita, dalla rivista ‘Forbes’, nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese. Dando uno sguardo alla sua vita privata, l’italo-brasiliana è fidanzata con Daniele Dezi, produttore discografico di alcuni grandi artisti quali Achille Lauro. La famiglia di Gaia è composta dal padre Cristiano, dirigente d’azienda, da mamma Luciana, stylist di origini brasiliane, e due da sorelle più giovani, Giorgia (22 anni) e Frida (11 anni).