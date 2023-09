Bologna-Napoli 0-0, Motta: “Non abbiamo mai sofferto. Il rigore era inesistente”

“Non abbiamo preso gol e non abbiamo sofferto contro una squadra con tanto potenziale offensivo. Quando c’è da difendere i ragazzi lavorano e fanno ciò devono. Chiaro che vogliamo fare sempre di più, ma oggi dobbiamo tenere conto del fatto che avevamo di fronte una squadra che ha vinto lo scorso campionato”. Così Thiago Motta commenta il pareggio casalingo per 0-0 contro il Napoli del suo Bologna. Sul capitano Lorenzo De Silvestri:“E’ un esempio da sempre, lavora anche più degli altri. Si guadagna il rispetto non solo per quanto fatto finora nella sua carriera, ma quotidianamente. Oggi è entrato in un momento non facile ma ha fatto bene il suo lavoro. Sono contento perché abbiamo bisogno di questi esempi in una squadra piena di ragazzi giovani”. “Dobbiamo giocare la palla con qualità, perchè per competere contro squadre forti contro il Napoli abbiamo bisogno di fare bene entrambe le fasi quando non siamo in difesa”, aggiunge il tecnico.

“Se Arnautovic ci manca? Mi dispiace per il suo infortunio, gli voglio bene ma in questo momento Zirkzee è il simbolo della nostra squadra. Io lo devo aiutare per metterlo in condizioni migliori per arrivare al gol. Ha fatto un lavoro eccezionale, nella fase difensiva non lascia mai indietro i compagni. Oggi posso solo elogiarlo, ha qualità straordinarie e lavora bene tutti i giorni. So che dovrei ruotare di più ma in questo momento Joshua merita di stare in campo”, afferma il tecnico.