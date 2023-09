Bologna-Napoli 0-0, Garcia: “La prestazione dei ragazzi è stata buona, ho già parlato con Osimhen del cambio”

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Dazn del deludente pareggio del Napoli in casa del Bologna per 0-0: “Il punto negativo è il risultato perché la prestazione dei ragazzi c’è stata, soprattutto nel primo tempo. Natan ha fatto una gara solida, non era scontato non prendere gol con una difesa nuova. Non siamo riusciti a dare continuità nel secondo tempo, ci siamo un po’ abbassati e abbiamo perso lucidità nel palleggio. Non è facile per nessuno giocare contro il Bologna, che prova sempre a tenere il pallone. Siamo stati anche sfortunati con il palo e il rigore sbagliato di Osimhen. Il rigore sbagliato è una cosa che capita anche ai migliori. Ho parlato con lui di quello che è successo con il cambio, resterà comunque il rigorista. Sia lui che Kvaratskhelia hanno fatto bene, ma abbiamo tanta qualità in panchina. Ho lasciato fuori Lindstrom e Zerbin nonostante avessi messo Politano e Elmas. C’è una squadra che inizia e una che continua nel secondo tempo”.