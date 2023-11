BJK Cup 2023, l’Italia vola in finale: Paolini batte Zidansek in tre set

L’Italia ha raggiunto la finale della Billie Jean King Cup Finals 2023, battendo la Slovenia nella semifinale di Siviglia, e ora attende una tra Repubblica Ceca e Canada nell’atto conclusivo in programma domani. Le Azzurre raggiungono la finale della competizione per la sesta volta nella loro storia e per la prima dal 2013, quando l’Italia archiviò l’ultimo trionfo in quella che allora si chiamava ancora Fed Cup. A regalare il punto decisivo è stata Jasmine Paolini, che ha rispettato il pronostico battendo Tamara Zidansek con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 al termine di due ore di gioco.

LA PARTITA – Il livello sin dai primi games è piuttosto alto, ma spesso e volentieri nel corso del primo set è Paolini a vincere i punti importanti. Nel gioco d’apertura annulla due palle break e sull’1-0 è lei a trovare il primo break a del match. Ne seguono altri due, ma sul 3-1 finalmente Jasmine riesce a trovare l’allungo che la porta sul 4-1 con un buon turno di servizio. Sul 4-2 fa lo stesso tenendo a quindici e nell’ottavo gioco strappa per la terza volta il servizio all’avversaria, chiudendo per 6-2. La seconda frazione si apre con tre break consecutivi, ma Zidansek dimostra di essere pienamente nel match e infatti è lei ad avvantaggiarsi per prima, portandosi sul 3-1. La slovena riesce sul 3-2 è brava a recuperare da uno svantaggio di 0-30 con quattro punti consecutivi che le permettono di consolidare il break per il 4-2. La 25enne semifinalista del Roland Garros del 2021 sfrutta anche un momento un po’ di appannamento di Jasmine e mantiene il break fino al 6-4 finale.

Il terzo set si apre nel modo peggiore per Paolini, che cede il servizio in apertura e subito dopo non sfrutta ben cinque palle dell’immediato controbreak consentendo a Zidansek di allungare sul 2-0 e poter fare gara di testa nel set decisivo. La toscana però non demorde e riprende a giocare con il piglio giusto, conquistando il controbreak e tornando avanti sul 3-2. Molto chiaro il piano tattico di Paolini, che insiste sul rovescio dell’avversaria cercando anche buone variazioni. L’azzurra non soffre più sul servizio, mentre nelle fasi calde e decisive della partita la slovena si scioglie come neve al sole: ecco infatti che nell’ottavo game Zidansek commette un altro sanguinoso doppio fallo, lo stesso commesso in occasione del break precedente. Paolini raccoglie i frutti del suo lavoro e chiude con personalità a rete il game del definitivo 6-3.