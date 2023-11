Lecce-Milan, infortunio muscolare per Leao: esce dolorante dopo appena otto minuti

Infortunio muscolare per Rafael Leao in Lecce-Milan. La stella dei rossoneri esce dopo appena otto minuti per via di un problema alla coscia destra avvertito mentre correva sul lancio di Pobega che sarebbe stato decisamente pericoloso. Subito dolorante, l’esterno portoghese ha alzato immediatamente bandiera bianca e al suo posto è entrato Okafor. Da capire nelle prossime ore quali siano le sue condizioni.