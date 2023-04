Billie Jean King Cup 2023, Slovacchia-Italia 0-1: Giorgi domina Schmiedlova in due set

Camila Giorgi in 1h e 16′ di gioco domina Anna Karolina Schmiedlova e porta il primo punto all’Italia nella sfida di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia. Partita ai limiti delle perfezione da parte della tennista marchigiana, che sull’indoor veloce di Bratislava ha sommerso di colpi vincenti la sua avversaria odierna. Il punteggio finale recita 6-2 6-3 in favore dell’azzurra, protagonista di un’ottima prestazione sia al servizio che in risposta. Diciannove vincenti rispetto ai tre della slovacca per Camila, che porta l’Italia sull’1-0. Ora toccherà a Martina Trevisan, opposta a Viktoria Hruncakova

LA PARTITA – Un match che inizia con un parziale di dodici punti a uno in favore di Camila, che si porta subito avanti per 3-0. L’azzurra perde solamente tre punti al servizio nel corso del primo parziale, riuscendo a strappalo a Schmiedlova due volte per il 6-2. Il dominio prosegue nella seconda frazione: di nuovo avanti 3-0 Camila, che poi non riesce a concretizzare qualche occasione di troppo e rischia di rimettere in partita la giocatrice di casa. Sul 3-0 manca due palle break del 4-0, poi sul 3-1 invece non riesce a sfruttare due chances per il 4-1. Schmiedlova vince due games di fila e si rifà sotto, ma dal 3-2 per fortuna la nostra numero due riesce a salire nuovamente in cattedra con un break e poi chiude con il servizio sul 5-3.