Billie Jean King Cup 2023: l’Italia si allena a Siviglia in vista delle Finals

Giorni di allenamento per la Nazionale dell’Italia di tennis, che a partire da martedì 7 novembre sarà impegnata a Siviglia, in Spagna, per le Finals della Billie Jean King Cup 2023. Le azzurre di Tatiana Garbin proveranno a riscattare l’eliminazione del girone dello scorso anno, quando persero sia contro il Canada che contro la Svizzera. Stavolta le avversarie saranno Francia (sfida in programma mercoledì 8) e Germania (giovedì 9), mentre eventuali semifinale e finale andranno in scena nel weekend (11 e 12 novembre). La capitana Garbin ha convocato cinque giocatrici, ovvero Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan.