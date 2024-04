Biglietti Internazionali d’Italia Roma 2024: prezzi e come acquistarli

Gli Internazionali d’Italia 2024 si avvicinano e con i successi di Jannik Sinner e degli altri azzurri è caccia ai biglietti ormai già da mesi a questa parte. Il torneo si svolgerà sui campi del Foro Italico da lunedì 6 (inizio delle qualificazioni) a domenica 19 maggio, giornata dedicata alle finali. In particolare per le fasi finali del torneo, i tagliandi sono andati a ruba e non sarà facile riuscire ad acquistare gli ultimi posti disponibili. Ma lo spettacolo agli Internazionali è quotidiano e anche andare durante le prime giornate è un’esperienza tutta da vivere. Per assicurarsi il proprio ticket, in ogni caso, è semplicissimo: basterà CLICCARE QUI per scegliere la tipologia di biglietto desiderata: in vendita un posto sul campo Centrale, per la Next Gen Arena e il ground (tutti i campi secondari e di allenamento). Così come è possibile scegliere per il Campo Centrale se acquistare un tagliando per la sessione diurna o quella serale. Ovviamente i prezzi variano in base alla giornata, al tipo di biglietto e al posto che si sceglie. Inoltre, è possibile anche acquistare abbonamenti per tutta la durata dell’evento. Sul sito degli Internazionali d’Italia è inoltre possibile assicurarsi anche i biglietti per la fase di prequalificazioni che andrà in scena durante la settimana antecedente al torneo ufficiale. Tanti gli azzurri che si affronteranno: in questo caso l’unico biglietto disponibile è il ground.