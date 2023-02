Biathlon, start list mass start femminile Mondiali Oberhof 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list, con i pettorali e le azzurre in gara, della mass start femminile ai Mondiali di Oberhof 2023. Tanta attesa per l’Italia dopo la medaglia d’oro nella staffetta femminile di ieri, portata a casa con quattro frazioni incredibili. Tre delle quattro azzurre in gara nella gara precedente saranno al via nella mass start, a caccia di un altro risultato importante: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Samuela Comola. Di seguito la start list completa.

” alt=”” aria-hidden=”true” /> HERRMANN-WICK Denise GER SIMON Julia FRA OEBERG Hanna SWE PERSSON Linn SWE ROEISELAND Marte Olsbu NOR VITTOZZI Lisa ITA OEBERG Elvira SWE WIERER Dorothea ITA HAUSER Lisa Theresa AUT DAVIDOVA Marketa CZE TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA JEANMONNOT Lou FRA VOIGT Vanessa GER MAGNUSSON Anna SWE BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK SCHNEIDER Sophia GER KEBINGER Hanna GER VOBORNIKOVA Tereza CZE MINKKINEN Suvi FIN LUNDER Emma CAN ARNEKLEIV Juni NOR CHEVALIER Chloe FRA KLEMENCIC Polona SLO HAECKI-GROSS Lena SUI COMOLA Samuela ITA TOMINGAS Tuuli EST KNOTTEN Karoline Offigstad NOR DZHIMA Yuliia UKR GASPARIN Aita SUI