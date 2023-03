Biathlon, sprint maschile Nove Mesto 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming della sprint maschile di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Dopo un mese di stop per la disputa dei Mondiali è il momento di tornare in pista per la Coppa del Mondo, che fa tappa in Repubblica Ceca. Appuntamento questo pomeriggio, giovedì 2 marzo, alle ore 16.10. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

