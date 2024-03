Biathlon, sprint femminile Canmore 2024: fenomenale Vittozzi, vince e riapre la Coppa del Mondo

Lisa Vittozzi apre con meglio non poteva l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di biathlon in corso a Canmore. La campionessa sappadina è straordinaria quest’oggi sulle nevi canadesi, torna a vincere una sprint a distanza di cinque anni dall’ultimo successo (Oberhof nel gennaio 2019) e riapre ogni discorso in chiave classifica generale a due gare dalla conclusione della stagione. La solita precisione al poligono, ma anche una prestazione maiuscola sugli sci per Vittozzi, che ottiene la quarta vittoria stagionale in Coppa e approfitta di una Ingrid Tandrevold che inizia a sentire il fiato sul collo. Due errori pesantissimi al tiro per la norvegese, la quale arriva al traguardo fermando il cronometro con un minuto di ritardo rispetto all’azzurra, ma riesce ad aggiudicarsi la classifica di specialità, riuscendo a difendere il vantaggio su una Braisaz-Bouchet anch’essa non perfetta oggi.

Vittozzi era uscita dal poligono in piedi con poco meno di due secondi da recuperare nei confronti di Lou Jeanmonnot e Lena Haecki, ma nell’ultimo giro fa segnare il miglior tempo assoluto e riesce a mettere 5″ di margine tra lei e la francese e 8″ con la svizzera, che si accontentano entrambe del podio davanti a Julia Simon e Hanna Oeberg. Ottime anche le prestazioni di Samuela Comola – che riesce a piazzarsi in top-15 – e Beatrice Trabucchi, anche lei con zero errori ai poligoni. Miglior sprint della carriera per le due azzurre. A punti anche Michela Carrara, mentre è negativa la prova di Hannah Auchentaller.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

CLASSIFICA FINALE

1. L. Vittozzi (ITA) 19:38.2

2. L. Jeanmonnot (FRA) +5.5

3. L. Haecki-Gross (SUI) +8.6

4. J. Simon (FRA) +19.4

5. H. Oeberg (SWE) +20.7

6. A. Gandler (AUT) +27.7

7. J. Hettich-Walz (GER) +31.2

8. J. Braisaz-Bouchet (FRA) +31.6

9. A. Lampic (SLO) +38.4

10. A. Magnusson (SWE) +43.6

13. S. Comola (ITA) +47.2

21. B. Trabucchi (ITA) +1:10.8

27. M. Carrara (ITA) +1:19.90

54. H. Auchentaller (ITA) +2:28.5