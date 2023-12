Biathlon, inseguimento maschile Lenzerheide 2023: trionfa J.Boe, tutti gli azzurri a punti

Johannes Boe si dimostra ancora una volta il maestro delle corse a inseguimento e a Lenzerheide trionfa in un dominio norvegese nella terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Se la scorsa settimana ad Hochfilzen il fenomeno 30enne era stato costretto a rimontare dall’undicesima posizione, quest’oggi ha dovuto faticare molto meno dopo la seconda piazza ottenuta ieri nella sprint.

Gara molto emozionante, che si è decisa all’ultimo poligono in cui Boe al solito non ha tremato a differenze del connazionale Laegreid, incappato nell’errore fatale proprio all’ultimo tiro. Nella fase finale di gara Laegreid deve poi subire anche il sorpasso di Stroemsheim, che va a prendersi il secondo gradino del podio, mentre lui deve accontentarsi della terza piazza. Quarto è Ponsiluoma, mentre quinto è Dale davanti a un Fillon Maillet che dopo un primo poligono disastroso rimonta quasi 20 posizioni e va prendersi la sesta piazza. Horn, T.Boe, Kuehn e Strelow completano la top-10.

Peccato per Didier Bionaz, quasi perfetto per trequarti di gara. L’azzurro si è presentato all’ultima sessione di tiro in nona posizione, ma con due errori ha compresso la sua gara, chiudendo 16esimo. Gara subito in salita per Tommaso Giacomel, che con tre errori nella prima serie si è ritrovato a dover rimontare dalla 38esima posizione. Alla fine, con una buona seconda parte di gara, chiude 19esimo. In generale una buona giornata per l’Italia, che porta tutti i suoi rappresentanti a punti: Hofer è infatti 23°, Braunhofer chiude 29° ed Elia Zeni è 38°.

1. J. Boe (NOR) 32.30.0

2. E. Stroemsheim (NOR) +24.7

3. S.H. Laegreid (NOR) +29.1

4. M. Ponsiluoma (SWE) +40.9

5. J. Dale-Skjevdal (NOR) +50.5

6. Q. Fillon Maillet (FRA) +57.5

7. P. Horn (GER) +1:01.4

8. T. Boe (NOR) +1:09.1

9. J. Kuehn (GER) +1:12.8

10. J. Strelow (GER) +1:13.2

16. D. Bionaz (ITA) +1:42.9

19. T. Giacomel (ITA) +2:03.8

23. L. Hofer (ITA) +2:17.6

30. P. Braunhofer (GER) +2:49.9

38. E. Zeni (ITA) +3:18.5