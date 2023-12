MOVIOLA – Lecce-Frosinone, contatto Gendrey-Brescianini: il Var richiama l’arbritro, non è rigore

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Lecce-Frosinone, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli ospiti provano a reagire e vanno a caccia del gol del pareggio: su un cross dalla destra Brescianini entra a contatto con Gendrey e per l’arbitro Zufferli è calcio di rigore. Ma rivedendo bene il replay si nota come il giocatore del Frosinone tiri per la mano il suo avversario e lo trascini giù. Infatti il Var Mazzoleni richiama il direttore di gara che al monitor cambia idea: niente calcio di rigore, decisione giusta.