Biathlon, mass start maschile Ruhpolding 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming della mass start maschile di Ruhpolding, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Per l’Italia sarà al cancelletto di partenza Tommaso Giacomel, che indosserà il pettorale numero 16. Appuntamento oggi, domenica 15 gennaio, alle ore 12.30. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

