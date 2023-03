Biathlon, la Norvegia vince la staffetta maschile a Ostersund: Italia ottava

E’ ancora Norvegia protagonista nella staffetta maschile di Ostersund, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Stroemsheim, Soerum, Dale e Christiansen portano a casa la vittoria chiudendo con il tempo di 1:09:12.4 davanti alla Francia di Lombardot, Guigonnat, Perrot e Claude, seconda con un ritardo di +22.5, e alla Germania di Rees, Kuehn, Nawrath e Doll, terza a +37.4 dalla vetta. Solo ottava l’Italia (+2:07.3), con troppi errori al poligono specialmente nelle ultime due frazioni.

L’Italia parte alla grande con una frazione splendida di Daniele Cappellari: due zeri ai poligoni e bella prestazione sugli sci che gli ha permesso di rimanere incollato alle prime posizioni. Al cambio Didier Bionaz parte in quarta posizione, un errore a terra e altri due in piedi coperti dalle ricariche, mentre Svizzera a e Norvegia davanti con Hartweg e Soerum scappano via. In terza frazione Patrick Braunhofer firma uno splendido poligono a terra dove porta a casa lo zero, ma in piedi sono ben tre gli errori e il podio si allontana sempre di più. Non bene nemmeno Tommaso Giacomel, che commette un errore a terra coperto dalla ricarica e due in piedi che lo costringono al doppio giro di penalità.